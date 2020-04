Valbiotis accélère le développement clinique de son pipeline sur de nouvelles indications

(Boursier.com) — Valbiotis, entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce l'accélération du développement clinique de son pipeline de substances actives issues du végétal pour la réduction du risque cardiovasculaire et la diminution de la stéatose hépatique.

Forte de ses récents succès, Valbiotis poursuit sa stratégie pionnière pour la prévention des maladies métaboliques chroniques à travers l'accélération du développement clinique de trois autres substances actives innovantes : TOTUM-070, TOTUM-8541 et TOTUM-4481. Ces substances, également issues de sa plateforme 'R&D' propriétaire, ciblent des stades précoces de maladies métaboliques et cardiovasculaires chroniques aux besoins médicaux non satisfaits.

TOTUM-070, combinaison brevetée d'extraits de plantes, sans phytostérols ni levure rouge de riz, est dédié à la réduction du LDL-cholestérol sanguin ("mauvais cholestérol"), facteur de risque des maladies cardiovasculaires. En 2020, ce sont plus de 174 millions de personnes âgées de plus de 25 ans qui présenteraient une hypercholestérolémie aux États-Unis et en Europe (top 5 : Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-uni)2, avec un taux de diagnostic évalué à environ 50%. Le marché actuel des produits hors prescription est estimé à 1,2 milliard d'euros sur ces zones géographiques.

L'étude clinique randomisée, en double-aveugle contre placebo, de Phase II, évaluant l'efficacité de 3,75 g/jour de TOTUM-070 pendant 6 mois chez 120 personnes présentant une hypercholestérolémie légère à modérée non traitée devrait être initiée au troisième trimestre 2020 (avec une première inclusion prévue pour le quatrième trimestre 2020), pour des premiers résultats attendus au quatrième trimestre 2021. L'objectif principal de l'étude sera la réduction du LDL-cholestérol sanguin. Ce programme bénéficie de 500 KE de subvention à recevoir accordée par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de la région Poitou-Charentes.

Valbiotis entend obtenir notamment en Europe et en Amérique du Nord la première allégation de santé propriétaire relative à la diminution du LDL-cholestérol, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, pour un produit ne contenant ni phytostérols, ni levure rouge de riz.