Valbiotis a signé un accord commercial avec Nestlé Health Science

(Boursier.com) — Valbiotis, dont la cotation était suspendue et reprendra jeudi matin, a annoncé la signature d'un partenariat stratégique global à long terme avec Nestlé Health Science pour le développement et la commercialisation de son composé TOTUM-63, combinaison brevetée de cinq extraits végétaux, conçue pour réduire le risque de développer un diabète de type 2 chez les prédiabétiques.

Selon les termes de l'accord, Valbiotis accorde à Nestlé Health Science les droits commerciaux exclusifs et mondiaux d'utiliser TOTUM-63 sur le marché du prédiabète et du diabète de type 2. L'accord définit un certain nombre de marchés prioritaires pour une commercialisation mondiale. En contrepartie de ces droits, Nestlé Health Science s'engage à verser un paiement initial de 5 millions de francs suisses, auxquels s'ajouteront des paiements d'étapes liés au développement et aux ventes pouvant atteindre 66 millions de francs suisses ainsi que des royalties progressives sur les ventes nettes.

Le partenariat soutiendra Valbiotis de différentes manières, notamment en garantissant le financement des dernières phases de développement clinique de TOTUM-63 jusqu'à l'obtention des allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes.

Valbiotis rappelle que la commercialisation de TOTUM-63 pourrait avoir lieu avant l'obtention des allégations de santé. L'accord comprend également l'approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM-63, représentant une source de revenus supplémentaires pour Valbiotis.

Dans le cadre de l'accord, un comité de pilotage conjoint aux deux sociétés a été créé afin de superviser le développement clinique, les questions réglementaires, l'approvisionnement et la commercialisation.