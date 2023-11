Valbiotis : +10% !

(Boursier.com) — Valbiotis grimpe de près de 10% à 6,75 euros ce mercredi, alors que le groupe a annoncé le succès de l'étude clinique de mode d'action pour sa substance végétale TOTUM 63, contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2.

Cette étude a été menée à l'Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l'Université Laval en collaboration avec l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ) dans le cadre du partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science.

Valbiotis indique qu'elle démontre le mode d'action multicible de TOTUM 63 chez les sujets à risque, qui améliore l'efficacité du métabolisme énergétique, notamment après les repas. L'étude confirme également l'efficacité de TOTUM 63 sur l'hémoglobine glyquée (HbA1c), principal marqueur du diabète de type 2, déjà démontrée par l'étude de Phase II/III REVERSE-IT.

"Ce dernier succès achève 10 ans de R&D sur TOTUM 63, qui bénéficie désormais d'un ensemble complet de preuves cliniques de sécurité, d'efficacité et de mode d'action, inédites pour un complément alimentaire issu du végétal", s'est félicité Valbiotis, avec la mise sur le marché désormais en ligne de mire.

"Ce dernier jalon clinique validé par Valbiotis clôt le développement de TOTUM-63... Ce dernier rentre à présent pleinement dans la phase commerciale qui est aux mains de NHS" estime Portzamparc. "Pour rappel, nous nous attendons à ce que NHS lance TOTUM-63 au S2 2024 après une présentation à l'ADA (American Diabetes Association) en juin 2024. Valbiotis est éligible à un nouveau milestone de la part de NHS dont le montant est inconnu"..."Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de 12,9 euros" conclut l'analyste.