Valbiotis : +10% !

(Boursier.com) — Valbiotis grimpe de 10% ce jeudi à 6,85 euros, alors que l'entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires a annoncé avoir soumis aux autorités compétentes les trois protocoles cliniques sur TOTUM854, indiqué dans la réduction de la pression artérielle, et présente son plan de développement clinique complet, comme annoncé à l'occasion du congrès annuel de l'European Society of Hypertension et de l'International Society of Hypertension en avril 2021 (Communiqué de presse du 12 avril 2021).

TOTUM854 est la deuxième substance active issue du végétal du portefeuille produits de Valbiotis à entrer en Phase II/III clinique et viendra répondre à une problématique médicale, non couverte, de prévention non médicamenteuse de l'hypertension artérielle.

Le programme de développement clinique de TOTUM854 comporte trois études cliniques dont les résultats sont indispensables pour une demande d'allégation de santé en Europe et aux États-Unis, pour la réduction de la pression artérielle, facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Les protocoles cliniques des trois études ont été déposés auprès des autorités compétentes.

"Selon nos estimations, à horizon 2030, près de 300.000 personnes (USA + top 5 Europe) pourraient être supplémentés avec TOTUM854 afin de contrôler leur tension" commente Portzamparc. "Dans le cas où TOTUM854 obtiendrait l'allégation santé (S1 2024), ce dernier pourra être considéré comme un complément alimentaire complexe et haut de gamme... Nous prenons donc comme hypothèse un prix mensuel de 80 euros pour les USA et 40 euros en Europe. Le 'peak sales' ressort à 350 ME en 2036. Par ailleurs, selon notre scénario principal, Valbiotis signerait un accord de licence pour TOTUM854 post résultats de phase II/III (S2 2023). Nous estimons ce 'deal' à 55 ME, dont 10 ME d'upfront ainsi que des royalties progressives, débutant à 9% et allant jusqu'à 15% avec des pas de 2% tous les 100 ME de ventes. TOTUM-854 représente désormais 30% de notre valorisation. Nous relevons notre TP de 13,4 à 14,7 euros" conclut l'analyste.