Vaccins : une forte baisse de l'efficacité ?

(Boursier.com) — L 'efficacité des vaccins anti-covid de Pfizer / BioNTech et Moderna tomberait à 66% désormais avec les variants contre plus de 90% auparavant, selon une nouvelle étude. Les données d'étude portent sur des milliers d'employés de santé aux Etats-Unis. Depuis que le variant Delta est devenu dominant, le taux d'efficacité des vaccins a donc fortement reculé, matérialisant par ailleurs une érosion avec le temps. L'étude montre toutefois des bénéfices persistants de la vaccination, avec une baisse de deux tiers des infections et une efficacité toujours conséquente dans la prévention des maladies graves et des décès. C'est du moins ce qu'affirment les CDC, Centres américains de lutte et prévention des maladies, qui préfèrent évoquer seulement "une baisse modérée de l'efficacité des vaccins contre le Covid-19 pour prévenir l'infection". Notons que les non-vaccinés ont 29 fois plus de risques d'être hospitalisés, d'après les données des CDC.

Des chercheurs britanniques sont arrivés à des conclusions assez comparables concernant la protection offerte par deux doses de Pfizer / BioNTech ou du vaccin d'Oxford / AstraZeneca. La protection commencerait à faiblir après environ cinq mois, montrant la nécessité d'une dose de rappel. Après cinq à six mois, l'efficacité du vaccin Pfizer reculerait à 74%, contre 88%. Pour le vaccin AstraZeneca, la protection passerait de 77% à 67% après quatre à cinq mois. L'étude 'ZOE COVID' est basée sur les données de plus de 1,2 million de résultats de tests. Tim Spector, investigateur principal, juge que dans le pire scénario, la protection pourrait tomber sous les 50% pour les plus âgés et les travailleurs de santé cet hiver.