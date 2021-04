Vaccins : Sanofi va investir dans un site de production de pointe à Singapour

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui un investissement de 400 millions d'euros sur 5 ans pour la création, à Singapour, d'un centre spécialisé dans la production de vaccins unique en son genre, bouleversant la production traditionnelle en faisant appel à des technologies de fabrication digitales de pointe. Ce nouveau site, développé en partenariat avec le Conseil de développement économique de Singapour (EDB, Singapore Economic Development Board), fournira principalement la région Asie et complétera les capacités de fabrication de Sanofi en Europe et en Amérique du Nord.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la volonté de Sanofi de jouer un rôle de premier plan dans la sphère vaccinale de demain, grâce à l'expansion de ses capacités de fabrication pour assurer la production à grande échelle de vaccins de qualité, tout en répondant aux risques de futures pandémies. Ce projet devrait également donner lieu à la création de jusqu'à 200 emplois et renforcera le positionnement de Singapour comme pôle d'innovation régional pour le secteur de la santé.

"Sanofi est un acteur majeur de la santé et il est de notre responsabilité d'agir et de répondre à la demande sans précédent et croissante de vaccins. Avec cet investissement dans un nouveau site de production à Singapour, Sanofi entend renforcer ses capacités de production pour pouvoir répondre à la demande mondiale exponentielle de vaccins et réagir rapidement en cas de future pandémie", a indiqué Thomas Triomphe, Responsable de Sanofi Pasteur. "Nous sommes très heureux de la solide collaboration nouée avec le Conseil de développement économique de Singapour pour la réalisation de ce projet important."

"La décision de Sanofi d'implanter, ici à Singapour, son premier centre de production digitalisé de vaccins en Asie pour approvisionner les marchés de la région et d'ailleurs dans le monde, conforte la place de premier plan qu'occupe Singapour en matière de fabrication de pointe", a déclaré le docteur Beh Swan Gin, Président du Conseil de développement économique de Singapour. "Le Conseil va continuer de promouvoir la digitalisation, l'automatisation et l'innovation pour transformer le secteur de la fabrication et créer des emplois de qualité pour les Singapouriens."

Cette usine sera conçue autour d'une unité centrale hébergeant plusieurs modules de production totalement digitalisés qui permettront de produire trois à quatre vaccins simultanément, contre un seul dans les sites industriels actuels. L'usine disposera en outre de la flexibilité nécessaire pour pouvoir exploiter de multiples plateformes technologiques de production de vaccins faisant appel à différentes catégories de cellules. Cette modularité et cette flexibilité permettront de prioriser la production d'un vaccin spécifique dans des délais plus rapides, en fonction des enjeux de santé publique.

Échelonné sur cinq ans, ce projet est actuellement en phase de conception et les travaux de construction devraient débuter au troisième trimestre de 2021. Le site devrait être pleinement opérationnel au premier trimestre de 2026, lorsque toutes les qualifications et validations applicables au premier vaccin fabriqué auront été obtenues.

Dans le cadre de la stratégie environnementale de Sanofi, le site est conçu pour être neutre en carbone et pour réduire drastiquement à la fois la consommation de ressources et la production de déchets.