Vaccins : quelle efficacité contre les variants ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les inquiétudes concernant les variants et en particulier la propagation du variant Delta du Covid-19 ont lourdement pesé sur les bourses mondiales en début de semaine, mais semblent s'estomper progressivement. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que deux doses de vaccin Pfizer / BioNTech ou AstraZeneca étaient presque aussi efficaces contre le variant Delta que contre le variant Alpha (le variant anglais). Deux doses de Pfizer seraient efficaces à 88% dans la prévention des maladies symptomatiques provoquées par le Delta, tandis que deux vaccins AstraZeneca seraient efficaces à 67%. L'efficacité est réduite à 36% avec une dose de Pfizer et à environ 30% avec une injection d'AstraZeneca. Des études continuent de montrer une forte protection des vaccins contre les hospitalisations, même en ce qui concerne les variants. Le Wall Street Journal a expliqué comment, plutôt que de réinstituer des règles et des restrictions, les autorités américaines cherchaient plutôt à freiner la propagation en augmentant des taux de vaccination stagnants. Une pression est aussi signalée pour une approbation complète plus rapide des vaccins, ce qui pourrait aider à convaincre les sceptiques et permettre aux employeurs d'exiger plus facilement des vaccins...

Notons tout de même que le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson serait moins efficace contre les variants Delta et Lambda, selon une étude postée sur bioRxiv et citée plus tôt cette semaine par le New York Times. Selon l'article, "le vaccin est bien moins efficace contre les variants Delta et Lambda que contre le virus initial". Ainsi, l'article suggère que ceux qui ont reçu le vaccin de J&J pourraient avoir besoin d'une seconde dose. Les auteurs de l'étude suggèrent que la seconde dose en question pourrait être une dose Pfizer / BioNTech ou une dose Moderna. Le New York Times indique que les conclusions de l'étude, qui n'a pas été revue par des pairs, entrent en contradiction avec des études plus petites publiées par J&J plus tôt ce mois et suggérant qu'une dose unique de son vaccin serait efficace contre le variant huit mois après administration.