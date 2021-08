Vaccins : la FDA autorise une 3e dose anti-covid pour les Américains immunodéprimés

Vaccins : la FDA autorise une 3e dose anti-covid pour les Américains immunodéprimés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La FDA a modifié les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA) pour le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 (Comirnaty) et celui de Moderna (ARNm-1273), pour permettre l'utilisation d'une dose supplémentaire chez certains individus immunodéprimés, en particulier, les receveurs d'une greffe d'organe solide ou ceux diagnostiqués comme ayant un niveau équivalent d'immunodépression. Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) doit se réunir ce vendredi pour discuter de nouvelles recommandations cliniques concernant les personnes immunodéprimées. L'action de la FDA ne s'applique donc aucunement aux personnes qui ne sont pas immunodéprimées.