Vaccins Covid-19 : un petit cocktail ?

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) américaine prévoit d'autoriser les Américains à recevoir en guise de rappel un vaccin Covid-19 différent de celui qui leur avait été initialement administré, indique le New York Times. Des personnes familières de la planification de la FDA ont ainsi déclaré au NYT que le gouvernement ne recommanderait pas un vaccin plutôt qu'un autre et pourrait même suggérer qu'il serait préférable d'utiliser le même vaccin comme rappel. Néanmoins, l'article note que la FDA pourrait chercher à autoriser l'approche 'mix and match' cette semaine, alors qu'elle devrait également autoriser les injections de rappel pour les receveurs des vaccins Moderna et Johnson & Johnson, ce qui est attendu d'ici demain soir...

Selon le journal, cette décision pourrait réduire l'attrait du vaccin Johnson & Johnson, car les résultats d'une étude présentée la semaine dernière ont démontré que les receveurs du vaccin à dose unique de Johnson & Johnson qui ont ensuite reçu un rappel Moderna ont connu une multiplication par 76 de leurs taux d'anticorps en 15 jours, par rapport à une multiplication par quatre après avoir reçu un rappel Johnson & Johnson.