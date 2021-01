Vaccins : AstraZeneca attaqué, Merck résigné, Moderna confiant

(Boursier.com) — AstraZeneca , le laboratoire britannique, a été contraint de démentir hier les publications de presse indiquant que son vaccin contre le Covid-19 n'aurait qu'une efficacité très faible chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Les journaux allemands Handelsblatt et Bild avaient en effet rapporté que le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford présentait une efficacité de 8% ou de moins de 10% chez les plus de 65 ans. Des responsables allemands craignent ainsi que l'Agence européenne des médicaments (EMA), dont l'avis est attendu en fin de semaine, ne valide pas l'utilisation du fameux vaccin chez les personnes âgées, selon Bild. AstraZeneca a vigoureusement répondu, et qualifie ces informations de totalement incorrectes.

Le groupe pharmaceutique rappelle que les experts britanniques sur les questions de vaccination ont approuvé l'utilisation du vaccin chez les personnes âgées. AstraZeneca affirme par ailleurs que l'analyse des échantillons sanguins prélevés chez les participants âgés à ses essais ont démontré la forte réponse immunitaire. Le Royaume-Uni avait été fin décembre le premier à autoriser ce vaccin en deux doses, sans limite d'âge.

AstraZeneca subit déjà la pression de l'Union Européenne du fait des retards annoncés de ses livraisons de vaccins commandés par le bloc pour ses Etats membres.

Rappelons par ailleurs que Merck a mis un terme au développement de deux vaccins expérimentaux contre le Covid-19, suite à des résultats cliniques initiaux jugés décevants, qui n'auraient généré que de faibles réponses immunitaires contre le virus. Les données initiales suggèrent que les vaccins potentiels du groupe n'ont produit que des réponses immunitaires inférieures chez les sujets, en comparaison de ceux ayant survécu au covid ou pris des vaccins autorisés. Le groupe du New Jersey poursuit toutefois les développements parallèles concernant deux traitements expérimentaux du nouveau coronavirus et anticipe des résultats de tests de ces deux traitements dans les semaines à venir...

Enfin, notons que l'Institut Pasteur a quant à lui arrêté pour sa part son principal projet de vaccin, jugé insuffisamment efficace.

Rare bonne nouvelle, Moderna a pour sa part annoncé hier que son vaccin suscitait, dans des études en laboratoire, la production d'anticorps contre les variants du coronavirus identifiés initialement au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. L'administration en deux doses du vaccin devrait donc assurer une protection contre les variants détectés à ce jour, a ajouté le laboratoire américain.