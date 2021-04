Vaccin Johnson & Johnson : enquête sur des thromboses et retards aux US

(Boursier.com) — Le cours de Johnson & Johnson perd 1,7% en séance vendredi à Wall Street, plus forte baisse du Dow Jones, alors que le colosse médical et pharmaceutique américain fait face à des retards de livraisons aux Etats-Unis, et à une enquête européenne sur la survenue de thromboses après l'injection de son vaccin contre le coronavirus.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a ainsi annoncé vendredi enquêter sur quatre cas, dont un mortel, de formation de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin de J&J. Ce vaccin a été mis au point selon le même principe que le sérum d'AstraZeneca, qui a entraîné des cas rares de thromboses chez les personnes vaccinées.

"Il a été fait état, après vaccination avec le vaccin Covid-19 Janssen (filiale européenne de Johnson & Johnson), de quatre cas graves de caillots inhabituels associés à des faibles taux de plaquettes, a indiqué l'EMA. Un cas est survenu lors d'un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis. L'un d'entre eux a été mortel".

Par ailleurs, aux Etats-Unis, les livraisons de vaccins de J&J (qui ne nécessite qu'une seule injection) seront limitées à 700.000 doses sur la semaine du 12 avril, en nette baisse par rapport aux 4,9 millions de doses livrées la semaine précédente, selon les données publiées par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Depuis son autorisation de mise sur le marché en urgence, en février, J&J a livré environ 11,2 millions de doses outre-Atlantique, en incluant les 700.000 prévues la semaine prochaine.

Ce ralentissement pourrait être lié au problème de production du vaccin, survenu en mars dans l'usine partenaire d'Emergent BioSolutions à Baltimore, révélé début avril par le 'New York Times'. L'incident avait mené à la destruction d'un lot d'ingrédients du vaccin, en raison d'un défaut de qualité.

Johnson & Johnson a toutefois affirmé début avril que les 24 millions de doses promises pour le mois d'avril seront bien livrées dans les temps, et que l'objectif des 100 millions de doses disponibles d'ici fin juin aux Etats-Unis restait atteignable

J&J discute par ailleurs avec le gouvernement indien du lancement d'un essai clinique de son vaccin anti-covid dans le pays.