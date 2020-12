Vaccin Covid : AstraZeneca affirme avoir trouvé la "formule gagnante"

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le titre AstraZeneca a gagné 1,7% lundi à Wall Street, alors que le régulateur britannique, la MHRA, doit se prononcer dans les prochains jours sur la demande de mise sur le marché du vaccin anti-Covid du laboratoire britannique, mis au point avec l'université d'Oxford.

Dans une interview publiée dimanche par le 'Sunday Times', le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, a affirmé avoir trouvé, après des recherches supplémentaires, "la formule gagnante". "Nous pensons que nous avons trouvé la formule gagnante et comment arriver à une efficacité, qui, avec deux doses, est élevée comme celle des autres", a-t-il déclaré, assurant que le vaccin assurait une "protection de 100%" contre les formes sévères du Covid-19.

Dimanche, le ministère britannique de la Santé a cependant temporisé en estimant que les régulateurs ont besoin de temps pour étudier les données relatives au vaccin. Le 'Sunday Telegraph' évoquait les premières injections dès le 4 janvier.

Efficace contre la nouvelle variante du coronavirus

AstraZeneca a par ailleurs déclaré que son produit devrait être efficace contre la nouvelle variante du coronavirus, ajoutant que des études étaient toujours en cours : "AZD1222 contient le matériel génétique de la protéine de pointe du virus SARS-CoV-2 et les modifications du code génétique observées dans cette nouvelle souche virale ne semblent pas changer la structure de la protéine de pointe".

Le vaccin développé par AstraZeneca est considérée comme vital pour les pays chauds ou ne disposant pas d'une bonne chaîne du froid car moins cher et plus facile à transporter et à manipuler à température ambiante...