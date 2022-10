UV Germi signe un contrat avec Veolia

(Boursier.com) — UV Germi vient de signer avec EPUR (filiale de Veolia) un contrat visant à équiper les nouvelles "Reut Box" de l'opérateur avec des systèmes de purification par UV pour la réutilisation des eaux issues des stations d'épuration.

Encore peu développée en France, contrairement à des pays comme l'Italie ou l'Espagne, la réutilisation des eaux usées devient un enjeu de plus en plus important pour l'ensemble des communes françaises, confrontées à la raréfaction des ressources en eau et aux aspirations de leurs citoyens pour une gestion raisonnée des ressources naturelles. Pour répondre à ce nouveau besoin, EPUR propose aux collectivités une solution compact containerisée adaptable aux stations d'épuration existantes. Cette solution appelée Reut Box permet de produire une eau en sortie de process épuratoire suffisamment propre pour être utilisée pour l'irrigation agricole, le nettoyage urbain, l'arrosage d'espaces verts, de stades ou de golfs. La capacité actuelle de la Reut Box est de 5 à 10 m3/h. Des débits plus importants peuvent être atteints à condition d'opérer des modifications de structure sur les stations d'épuration : de nombreux projets sont déjà à l'étude mais en attendant, la Reut Box offre une solution clé en main immédiatement opérationnelle.

Face au succès de sa solution, EPUR a demandé à UV Germi de lui livrer avant la fin de l'année 30 Skids, c'est-à-dire des équipements de purification UV prêts à l'emploi, spécialement adaptés à ses Reut Box.

Ce premier marché de 300 kE (prix tarif avant négociation) devrait ouvrir de nouvelles commandes, potentiellement sur des équipements de plus fort débit.