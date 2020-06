UV Germi : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — Les actionnaires d'UV Germi se sont exprimés, le 25 juin, en Assemblée générale mixte, qui s'est tenue à huis clos en raison de l'épidémie du COVID-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

Les actionnaires ont approuvé l'intégralité des 15 résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment :

- L'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- L'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019),

- L'autorisation à donner au Conseil d'administration d'acquérir des titres dans le cadre des dispositions du Code de commerce,

- L'autorisation d'augmenter le montant des émissions.

L'Assemblée générale est un moment précieux pour UV Germi et ses actionnaires, encore plus en ces temps si particuliers. Elle donne le droit à chacun de prendre part aux décisions importantes en votant les résolutions proposées par le Conseil d'Administration. Je tiens personnellement, et au nom de notre équipe, à vous remercier de votre confiance et de votre fidélité dans notre mission : décontaminer notre environnement , commente André Bordas, PDG d' UV Germi.

Les résultats des votes des résolutions seront prochainement disponibles sur le site internet du Groupe, à la rubrique Investisseurs/ Documentation.