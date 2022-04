UV GERMI : résultats 2021 en retrait et bon début d'année 2022

(Boursier.com) — La société UV GERMI a dégagé en 2021 un résultat d'exploitation légèrement négatif de -0,2 ME, en retrait de 0,3 ME par rapport à 2020, principalement sous l'effet de l'augmentation des charges salariales, en phase avec la structuration des équipes réalisée au cours de l'exercice. L'impact de la fermeture de la filiale de Dubai se traduit au niveau du résultat financier, qui intègre une dépréciation d'actifs de 0,8 ME. Ceci amène le résultat net à -0,9 ME.

UV GERMI annonce que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 a progressé d'environ 30%, essentiellement porté par la reprise des chantiers sur le segment Eau. L'activité historique retrouve une forte dynamique commerciale : la société a par exemple remporté un contrat emblématique pour l'équipement des 8 bassins olympiques des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Sur le segment Air et Surfaces, si l'activité en France est restée figée dans un contexte électoral peu favorable aux commandes publiques et aux évolutions réglementaires, UV Germi annonce continuer de monter en visibilité, par exemple en participant à un groupe parlementaire dédié à la qualité de l'air et aux appareils destinés à le traiter. Parallèlement, de nouvelles opportunités émergent dans des pays voisins comme la Belgique, où le " Plan Ventilation " ouvre de nombreux marchés.

Dans un contexte de rattrapage sur les activités historiques dans l'eau et d'un potentiel confirmé pour les solutions de traitement de l'air et des surfaces, UV GERMI reste confiant sur sa capacité à atteindre son objectif de doublement du chiffre d'affaires 2020 à horizon 2023.