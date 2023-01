UV Germi : plus prudent dans ses ambitions

(Boursier.com) — UV Germi publie un chiffre d'affaires de 7,16 millions d'euros pour l'exercice 2022, soit une progression annuelle de +13,1%.

La croissance est portée par le dynamisme des activités Eau sur ses trois segments : eau potable, eaux industrielles et piscines. Les ventes export et l'activité Air et Surfaces sont en revanche en fort recul par rapport à l'exercice précédent. L'activité Eau conserve un fort potentiel de croissance pour 2023, mais l'atteinte de l'objectif de chiffre d'affaires à 13 ME, soit un doublement du CA 2020, est conditionné par le déclenchement attendu des commandes publiques sur l'activité Air et Surfaces, qui peuvent, comme en 2022, être à nouveau reportées. Comme annoncé en octobre dernier, UV Germi espère reproduire au 2e semestre les bonnes performances financières de la première moitié de l'année, grâce aux gains de productivité apportés par la structuration de l'organisation industrielle.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels en octobre 2022, les résultats annuels sont attendus en hausse, sous le double effet de la croissance de l'activité et des gains de productivité. Ceux-ci sont les fruits de la structuration de l'organisation industrielle qui a notamment porté sur l'embauche d'un ingénieur méthode début 2021, la mise en place d'un ERP, l'automatisation de la gestion des magasins de pièces (1.800 références), l'optimisation des temps de fabrication. L'impact de ces mesures sur la rentabilité sera détaillé lors de la publication des résultats annuels en avril.

Soutenu par cette organisation industrielle réactive et des marchés porteurs, UV Germi prévoit en 2023 la poursuite d'une croissance très dynamique. Toutefois, l'objectif de 13 ME de chiffre d'affaires (doublement du CA 2020) ne pourra être atteint qu'avec le déclenchement des commandes publiques sur le segment Air et Surfaces, sur lequel la société a toujours peu de visibilité à ce stade.