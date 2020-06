UV Germi pérennise l'après-Covid grâce à ses technologies innovantes

UV Germi pérennise l'après-Covid grâce à ses technologies innovantes









(Boursier.com) — UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air, et des surfaces, poursuit sa lutte contre les virus et les bactéries, avec l'installation de solutions innovantes pour traiter les surfaces, auprès de nombreux partenaires.

Au cours des 10 dernières années, conscient que la désinfection de l'air et des surfaces allait être un enjeu majeur de santé publique, UV GERMI a axé la stratégie de son Centre Recherche & Innovation sur ces problématiques. Aujourd'hui, forte de cette expertise liée aux nombreuses installations, notamment dans les secteurs agro-alimentaire et pharmaceutique, la société devient un acteur majeur de la destruction des virus, bactéries et odeurs.

"C'est une grande fierté pour UV GERMI et ses équipes, de répondre aux besoins sanitaires avec notre technologie de pointe. Grâce à nos solutions, nous poursuivons notre combat contre les virus, et offrons des moyens efficaces de les détruire, sans avoir recours à la chimie. La pertinence de nos produits nous permet par ailleurs d'envisager sereinement l'exercice 2020, avec un carnet de commandes en forte croissance dans les applications de l'air et des surfaces" a commenté André BORDAS, PDG d'UV GERMI.