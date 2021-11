UV Germi : partenaire de la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde

(Boursier.com) — Depuis 2009, UV Germi crée des systèmes innovants et efficaces d'épuration de l'air. Spécialisée dans les technologies anti-virus, UV GERMI a mis en oeuvre lors de la foire du livre de Brive-la-Gaillarde sa technologie de purification par ultraviolet (UV) pour sécuriser les rencontres culturelles entre les auteurs et le public mais aussi lors de l'intervention de Mme Roselyne Bachelot chargée du discours d'inauguration de l'événement. Pas moins de 17 purificateurs d'air de type GERMI R75 Filter+ et GERMI RClean ont été installés sur 5 sites accueillants les visiteurs.