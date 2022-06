UV Germi : met en place un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 10% de capital

(Boursier.com) — UV Germi met en place un programme de rachat d'actions ordinaires. Dans le cadre de ce projet, qui sera soumis à l'autorisation de l'assemblée générale du 29 juin, UV Germi ourra racheter au maximum 10% du nombre d'actions composant le capital social au jour de l'Assemblée.

Le prix maximum d'achat est de 50 euros par action, pour un montant maximal de programme de 15.605.050 euros.

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. La société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.

Avec ce programme de rachats d'actions ordinaires, UV Germi prévoit d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement au travers d'un contrat de liquidité. Les actions achetées pourront aussi être conservées et remise ultérieurement en échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de fusion, de scission, d'apport ou de croissance externe. Les actions rachetées sont également prévues afin d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plans d'actions attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe (en ce compris les groupements d'intérêt économique et sociétés liées) ainsi que toutes allocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe (en ce compris les groupements d'intérêt économique et sociétés liées). Ces actions devraient également assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société. Elles pourront aussi être annulées.

Ce programme est d'une durée de18 mois à compter de l'Assemblée générale du 29 juin 2022, soit jusqu'au 28 décembre 2023.