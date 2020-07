UV GERMI : légère croissance au premier semestre

(Boursier.com) — UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, a réalisé au cours du 1er semestre 2020, un chiffre d'affaires de 3,12 ME, soit une légère progression 3,6% sur un an.

Alors que le secteur de l'eau, activité historique de la société reste stable, les marchés de l'air et des surfaces enregistrent eux une forte progression, portés par la conjoncture, le besoin de solutions détruisant virus et bactéries, et l'expertise de la R&D d'UV GERMI qui a développé dès 2009 une solution performante pour détruire le virus de la grippe A (H1N1).