UV Germi : le résultat net augmente fortement à 5,6% du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, confirme son chiffre d'affaires 2020 à 6,7 ME, en hausse de 8% par rapport à 2019.

Dans un contexte de crise sanitaire inédit, UV GERMI a vu sa stratégie d'investissements récompensée.

Historiquement spécialisée dans la désinfection de l'eau, la montée en puissance des gammes à destination du traitement de l'air et des surfaces développée par la 'R&D' peu après l'introduction en bourse, occupe désormais plus de 12% de son chiffre d'affaires en 2020. Plébiscitée pour le traitement de l'air dans les espaces publics (maisons de retraite, vestiaires de club de sport.) la technologie UVC et les applications lancées par UV GERMI connaissent un intérêt croissant avec la crise sanitaire, et sont aujourd'hui très largement recommandées par les autorités.

Au-delà de cet engouement pour des produits devenus incontournable pour un "retour à la normale" post-crise, les performances de l'exercice illustrent la montée en puissance des investissements commerciaux et de la mise en place de la cellule achat.

Ce nouveau mix produits à plus forte valeur ajoutée et la gestion fine et rigoureuse des ressources couplée aux effets mécaniques de la crise (limitations de déplacements, salons), permettent au Groupe d'enregistrer une forte augmentation de ses performances opérationnelles.

La marge brute progresse ainsi de 4 points à 56%, et l'EBE s'établit à 6% du CA à 440 KE vs 114 KE en 2019, permettant au résultat d'exploitation de redevenir positif à +109 KE, soit une progression de plus de 200 KE.

Après un résultat financier de 76 KE et un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) de 211 KE, le résultat net augmente fortement à 5,6% du chiffre d'affaires pour 410 KE.

Disposant d'une trésorerie disponible robuste qui s'élevait à 3,3 ME au 31 décembre 2020, UV GERMI remboursera par anticipation le PGE préventif de 0,5 ME souscrit le 28 mai 2020.

Des perspectives historiques

Si la crise sanitaire a propulsé en première ligne le risque de diffusion des pollutions biologiques aéroportées, l'ensemble des pollutions aériennes constituent dorénavant une préoccupation majeure pour la santé publique. Grâce à la technologie développée par UV GERMI, nous pouvons éviter de graves contaminations. La technologie UV se pose désormais comme une solution reconnue avec un marché estimé à 6 milliards d'euros à horizon 2027 (vs 2 milliards en 2020)1.

Dans ce contexte, UV GERMI dispose des meilleurs atouts pour confirmer son rôle incontournable, et prépare une très forte accélération de sa croissance avec un doublement du chiffre d'affaires visé à horizon 2023.