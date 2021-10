UV Germi : le résultat d'Exploitation s'établit à -0,17 ME

(Boursier.com) — UV GERMI, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV, annonce avoir réalisé au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 3,3 ME, en hausse de 8% par rapport au 1er semestre 2020. Ce premier semestre, marquant un retour à la normale après une crise sanitaire aux effets variés (gel partiel de la production, ralentissement commercial) a été riche de partenariats et de ventes grâce à la forte dynamique commerciale de la société.

Après une année 2020 atypique, la résilience et la force de la stratégie d'UV GERMI se sont illustrés au cours de ce semestre, avec notamment la démonstration de la puissance d'une société ancrée dans son territoire, tout en étant tournée vers l'international. Recevant le label Origine Corrèze en avril et travaillant en étroite collaboration avec des acteurs régionaux, UV GERMI n'a subi que dans une moindre mesure les délais de livraison, et la pénurie de matériaux. En effet, grâce à une gestion fine des stocks, la société a su maintenir la qualité de ses services, qui la caractérise auprès de ses clients.

En plus de la forte dynamique historique des solutions pour le traitement de l'eau, la gamme de traitement de l'air et des surfaces confirme sa percée et son efficacité, avec une augmentation de 78% des ventes sur ce premier semestre. Répondant au besoin de décontamination de l'air et des surfaces, des virus et bactéries, la Société a assuré la sécurité de nombreux évènements, parmi lesquels le Trophée Andros, le Printemps du rire à Toulouse, des défilés de haute couture, une série de concerts à l'Olympia, participant ainsi à un retour à une vie normale. Loin de ne fournir qu'une solution ponctuelle, UV GERMI accompagne également au quotidien, bien des sociétés dont des laboratoires pharmaceutiques, plusieurs EHPAD, dont celui de la ville d'Objat et d'autres administrations.

La croissance du chiffre d'affaires et le fin pilotage des coûts, permettent à la société de bénéficier d'une structure financière solide avec une trésorerie disponible au 30 juin 2021 qui s'établit à 1,7 ME, après avoir remboursé le Prêt Garanti par l'Etat de 0,5 ME. Le résultat d'Exploitation s'établit à -0,17 ME.

"Le premier semestre 2021 a marqué un retour progressif à une activité " normale ", tant dans la production que dans la dynamique commerciale. La réouverture des salons physique, notamment grâce à nos solutions, la meilleure visibilité sur les mois à venir, ont permis à UV GERMI(R) de bénéficier d'un bon carnet de commandes et d'aller à la rencontre de nouveaux clients afin de présenter les avancées de notre R&D. La Société a par ailleurs su une nouvelle fois défier les problèmes conjoncturels et maintenir sa relation clients grâce à des équipes mobilisées. L'expertise de nos solutions et notre avance dans le traitement de l'air grâce à un recul de plus de dix ans, nous permettent de sensibiliser un peu plus chaque jour, de nouveaux acteurs, et de remporter de très beaux projets, parmi lesquels, le traitement de l'air des hôpitaux de Guéret en France et Fujaïrah aux Émirats Arabes Unis. Nous sommes en cours d'agrément auprès du Ministère de la Santé. Celui-ci permettra de nous positionner en leader du traitement de l'air dans le domaine de la santé, nous ouvrant ainsi d'importants marchés. L'année 2021 devrait être pour UV GERMI, celle de l'accélération de l'adoption des solutions vertueuses pour le traitement de l'eau, de l'air et des surfaces" précise André BORDAS, Président Directeur Général.

UV GERMI s'inscrit dans une trajectoire de croissance pérenne, et accompagne grâce à sa 'R&D' en pointe, l'évolution sociétale afin d'assurer à chacun, un retour à une vie normale.