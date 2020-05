UV Germi lance deux solutions de traitement de surface par UV

(Boursier.com) — UV Germi, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a annoncé le lancement de deux solutions de traitement de surface par UV présentées comme faciles et efficaces pour détruire les virus et bactéries et ainsi limiter la propagation du COVID-19.

Le Totem UV DP75 répond aux besoins de désinfection des surfaces dans les salles de classe, les salles d'attente (dont milieu médical et EPHAD), ainsi que tous les lieux recevant du public.

La Baladeuse UV GERMI BAL 2 Z60 permet de désinfecter des surfaces difficilement accessibles, des appareils informatiques (clavier, souris...) ou électroniques, ainsi que des comptoirs, des bureaux et des documents (papier, carton...).