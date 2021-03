UV Germi : en renfort dans les salles de spectacles

Crédit photo © UV Germi

(Boursier.com) — UV Germi, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, poursuit sa lutte active contre les virus, bactéries et odeurs, en permettant la tenue du spectacle "la Nuit part en live" dans le cadre du festival Printemps pour rire. A cette occasion et après avoir effectué un test COVID, 80 professionnels de la culture ont pu, grâce à la technologie UV Germi, se réunir en toute sécurité dans une salle, dans le strict respect du protocole sanitaire.

A cette occasion, trois équipements ont été déployés pour détruire les éventuelles particules de coronavirus, mais aussi les bactéries et polluants organiques présents dans l'air :

- le Germi RClean, capable d'assainir 1.000 m3 d'air/h, a été installé dans la salle de catering du Bikini ;

- le Germi R75, plus petit, capable de traiter 100m3 d'air/h, était dans les coulisses, où se croisent les humoristes et les techniciens ;

- la Baladeuse UV Germi BAL 2Z60, pour nettoyer toutes les surfaces des loges, de la scène, et de la salle de spectacle.