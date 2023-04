UV Germi : des résultats 2022 légèrement positifs

(Boursier.com) — UV Germi a vu sa marge brute progresser à 61% en 2022 contre 56% en 2021. Grâce à cette maîtrise des charges et à la croissance du chiffre d'affaires l'EBE a augmenté à 0,43 ME, plus de 3 fois celui de 2021.

Le résultat d'exploitation 2022 passe légèrement dans le vert, à 0,02 ME contre -0,18 ME un an plus tôt. Le résultat net s'établit à 0,07 ME, à comparer à une perte de 0,87 ME en 2021.

" Les marchés de l'eau sont extrêmement porteurs, notamment sur le segment de la réutilisation des eaux usées sur lequel la société observe une demande structurelle croissante de la part de tous les acteurs, industriels, municipaux et agricoles. Avec une organisation industrielle capable d'absorber la croissance avec de faibles augmentations de coûts, UV Germi prévoit en 2023 la poursuite d'une croissance à 2 chiffres et de nouveaux progrès en matière de rentabilité ", annonce la société.