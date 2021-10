UV Germi : de retour sur les 7 euros

(Boursier.com) — UV GERMI recule de 1,5% de retour sur les 7 euros ce vendredi, alors que le spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV, a annoncé avoir réalisé au cours du 1er semestre 2021, un chiffre d'affaires de 3,3 ME, en hausse de 8% par rapport au 1er semestre 2020. Ce premier semestre, marquant un retour à la normale après une crise sanitaire aux effets variés (gel partiel de la production, ralentissement commercial) a été riche de partenariats et de ventes grâce à la forte dynamique commerciale de la société.

Après une année 2020 atypique, la résilience et la force de la stratégie d'UV GERMI se sont illustrés au cours de ce semestre, avec notamment la démonstration de la puissance d'une société ancrée dans son territoire, tout en étant tournée vers l'international. Recevant le label Origine Corrèze en avril et travaillant en étroite collaboration avec des acteurs régionaux, UV GERMI n'a subi que dans une moindre mesure les délais de livraison, et la pénurie de matériaux. "En effet, grâce à une gestion fine des stocks, la société a su maintenir la qualité de ses services, qui la caractérise auprès de ses clients" souligne la direction.

La croissance du chiffre d'affaires et le fin pilotage des coûts, permettent à la société de bénéficier d'une structure financière solide avec une trésorerie disponible au 30 juin 2021 qui s'établit à 1,7 ME, après avoir remboursé le Prêt Garanti par l'Etat de 0,5 ME. Le résultat d'Exploitation s'établit à -0,17 ME. Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners a ramené son objectif de cours de 11,9 à 9,8 euros avec un avis à 'acheter'.