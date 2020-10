UV Germi : corrige le tir

Crédit photo © UV Germi

(Boursier.com) — UV Germi corrige de 9% à 10,20 euros ce vendredi, alors que le spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces par UV a enregistré sur le 1er semestre, un chiffre d'affaires de 3,1 ME, en hausse de 4% par rapport au 1er semestre 2019. Ce premier semestre jugé atypique, marqué par le gel partiel de la production et le ralentissement commercial inhérent au confinement, et plus généralement à la crise sanitaire, a eu un impact limité sur les performances de l'entreprise...

En effet, après un premier trimestre historique, avec une hausse de 20% du chiffre d'affaires, la crise sanitaire est venue ralentir l'activité d'UV GERMI qui a su malgré tout résister et tenir le cap, notamment grâce à sa gamme de traitement de l'air et des surfaces qui répond au besoin de décontamination des virus et bactéries.

L'absence de charges financières, la progression de la marge brute de 6% portée par les solutions désinfectant l'air et les surfaces, et l'apport de 92 KE de CIR ont permis au résultat net d'être positif. La structure financière reste solide avec une trésorerie disponible au 30 juin 2020 qui s'établit à 3,2 ME, incluant le Prêt Garanti par l'Etat de 0,5 ME.

Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a dégradé UV Germi à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté à 11,2 euros.