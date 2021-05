UV Germi : beaux contrats au Moyen-Orient

(Boursier.com) — UV Germi poursuit sa croissance, avec la concrétisation de deux projets d'envergure pour l'équipement d'appareils de traitement de l'air Germi R Clean, au sein des stations de bus de la ville de Riyad et du Palais Présidentiel d'Abu Dhabi, afin d'en assurer la sécurité sanitaire. Ce palais, appelé le 'Versailles du Proche-Orient' sera équipé de la technologie de pointe Germi R Clean, qui détruit les COV, virus, bactéries et odeurs, garantissant ainsi le bon fonctionnement du palais présidentiel qui sert à la fois de siège aux réunions du conseil des ministres Emirati, de salon de réception des chefs d'État étrangers, de bibliothèque mais aussi de musée et d'espace d'exposition.

Les autorités saoudiennes ont souhaité sécuriser les espaces confinés des stations de bus, afin de protéger les usagers. Ainsi, une première commande de plus d'un demi-million d'euros vient d'être faite pour protéger les trois terminaux de Riyad. Compte tenu de la centaine de stations de bus restant à équiper, la Société est confiante quant au potentiel de cette collaboration.