UV Germi : anticipe une poursuite de la progression de sa rentabilité.

(Boursier.com) — UV Germi confirme au 1er semestre 2023, la profitabilité de son modèle, fruit des investissements réalisés depuis 3 ans pour industrialiser la production. Son chiffre d'affaires semestriel s'établit à 4,42 millions d'euros (4,04 ME au 1er semestre 2022).

Le taux de marge brute reste à un niveau élevé, à 63,6% soit 2,81 ME, équivalent au taux de marge brute de l'exercice 2022. Le léger recul constaté par rapport au S1 2022 (65,6%) s'explique par le fait que la campagne d'achats annuelle a démarré un mois plus tôt que l'an passé, en juin. Cet effet sera donc effacé en année pleine.

Les charges salariales restent maîtrisées (+2,4% à 1,39 ME sur le semestre). Les frais généraux par ailleurs sont en baisse sur le semestre (-10,9% à 1,24 ME), notamment du fait de l'abandon des charges de représentation au Moyen-Orient. L'EBE s'inscrit donc en forte hausse (+33%) à 0,63 ME (0,47 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat d'exploitation s'inscrit à 0,46 ME (0,31 ME un an plus tôt).

Le résultat net progresse de 86% à 0,57 ME.

La trésorerie est toujours abondante, malgré une progression temporaire du BFR. Elle s'établit à 3,56 ME (4,41 ME au 31 décembre 2022) et une dette financière de 0,25 ME (0,82 ME au 31.12).

Perspectives

Les prises de commandes portent pour l'instant sur les segments d'activité traditionnels : l'activation des leviers de croissance aura peu d'impact sur le chiffre d'affaires du 2e semestre. En effet, le marché reste en attente de décrets réellement transformants sur la réutilisation des eaux usées. Les avancées à l'export, par ailleurs, auront plus d'effet sur l'exercice prochain.

Au vu de la robustesse du carnet de commande actuel, UV Germi confirme son objectif d'une croissance à deux chiffres sur l'exercice en cours et anticipe la poursuite de la tendance de progression de la rentabilité.