UV Germi annonce un résultat net de 95,6 KE

(Boursier.com) — UV Germi, spécialiste de la dépollution de l'eau, de l'air et des surfaces par UV de haute technologie, a enregistré sur 2019, un chiffre d'affaires de 6,2 ME en hausse de 19,8% par rapport à 2018. Conformément à son plan de marche, UV Germi présente un premier exercice avec un résultat net positif, prouvant la pertinence de la stratégie mise en place, les fruits portés par les départements commercial, 'R&D', RH et marketing, et le dynamisme du secteur de la dépollution et de la décontamination pour lesquels les besoins sont mondiaux et en perpétuelle augmentation.

L'ensemble des activités du Groupe a participé à la forte croissance des résultats. Grâce à l'augmentation de la marge brute sur production de 26,26%, une baisse des autres achats et charges externes de 5,09%, une hausse maîtrisée de la masse salariale, l'excédent brut d'exploitation s'élève à 114 KE, contre - 253 KE en 2018.

Après déduction des dotations aux amortissements et provisions pour 210 KE, un résultat financier et résultat exceptionnel non significatifs, et un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) de 185 KE, le résultat net est de 95,6 KE.

La structure financière saine et solide, offre à la société une trésorerie disponible confortable qui s'élevait à 3,4 ME au 31 décembre 2019, pour accélérer son développement et maintenir ses objectifs de croissance.

Bénéficiant d'un carnet de commandes solide grâce à des solutions qui répondent à une urgence mondiale, notamment dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, UV Germi évolue sur des marchés en forte croissance, caractérisés par des enjeux fondamentaux en termes environnementaux, sanitaires et économiques.

Les appareils développés fournissent des solutions expertes aux problématiques majeures que constituent notamment la désinfection de l'eau, de l'air et des surfaces, la quasi disparition de l'usage des produits chimiques, et la réduction des risques de contamination humaine.

Afin de traverser la crise sanitaire, un dispositif de sécurité a été mis en oeuvre très en amont de l'épidémie, afin de permettre à UV Germi de maintenir un bon rythme de production et de livraison de ses clients dans les gammes qui sont aujourd'hui très plébiscitées pour réduire les risques de transmission de maladies contagieuses par voie aérienne.