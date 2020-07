UV Germi a reçu Alain Rousset

Crédit photo © UV Germi

(Boursier.com) — UV Germi, spécialiste de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, a accueilli, le 23 juin, Alain Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui effectuait un déplacement placé sous le signe de l'innovation et de la lutte contre la COVID-19. Alain Rousset a ainsi rendu visite à 3 fleurons de l'innovation corrézienne, dont UV Germi.

Lors de cette visite, les équipes d'UV Germi ont pu montrer les divers savoir-faire et solutions de la société dans les domaines de la décontamination de l'eau, de l'air et des surfaces, dont les derniers appareils en date, développés pour lutter contre la propagation du virus :

- le Totem UV DP75, qui répond aux besoins de désinfection des surfaces dans les salles de classe, les salles d'attente (notamment en milieu médical), ainsi que tous les lieux recevant du public,

- la Baladeuse Germibal2Z60, qui permet de désinfecter des surfaces difficilement accessibles, des appareils informatiques ou électroniques, des comptoirs, bureaux, documents, outils, etc.