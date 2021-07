UTI Group vise un retour à un niveau de rentabilité normatif à fin 2021

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, UTI Groupe réalise un chiffre d'affaires de 9,03 millions d'euros (9,31 ME au 1er semestre 2020), soit un recul de 0,28 ME. Cette baisse d'activité est principalement liée à la crise sanitaire de la COVID-19 qui a impacté l'activité du Groupe.

UTI Group constate néanmoins une inflexion de tendance au second trimestre 2021 enregistrant un chiffre d'affaires en hausse de 8,7% (par rapport au second trimestre 2020) après avoir enregistré un chiffre d'affaires en recul de 12,1% au 1er trimestre 2021 (par rapport au 1er trimestre 2020).

La baisse d'activité du Groupe impacte légèrement les ratios de rentabilité. UTI GROUP enregistre ainsi un résultat opérationnel courant légèrement déficitaire à l'issue du premier semestre 2021 (-244 KE au 30 juin 2021 contre +64 KE au 30 juin 2020).

Le résultat net s'établit à -345 KE au 1er semestre 2021 (-125 KE au 1er semestre 2020).

Structure financière stable

L'application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 conduit à constater au 30 juin 2021 une dette financière spécifique (dettes de loyers à court et long terme) de 2 523 KE. Cette dette s'inscrit en léger retrait sur le semestre puisqu'elle était de 2,62 ME au 31 décembre 2020.

Les dettes financières du Groupe, hors dettes sur loyer, s'établissent à 1,82 ME au 30 juin 2021 (1,86 ME au 31 décembre 2020). A l'issue du 1er semestre 2021, les capitaux propres d'UTI Group sont de 4,01 ME (4,38 ME au 31 décembre 2020).

Perspectives 2021

Malgré un contexte économique et sanitaire incertain et l'attentisme de ses donneurs d'ordre, UTI Group prévoit un retour à la croissance dès le second semestre 2021. Cette croissance permettra de revenir à un niveau de rentabilité normatif au 31 décembre 2021.