UTI Group : une dépréciation plombe le résultat net

(Boursier.com) — Le résultat opérationnel courant d'Uti Group s'établit à 436 KE contre 597 KE en 2018, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 1,9% contre 2,2% un an plus tôt. Le résultat opérationnel du Groupe intègre une provision pour dépréciation du goodwill de 1 ME et s'inscrit ainsi à -564 KE contre 597 KE l'an passé. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -313 KE, le résultat net atteint -1,04 ME au 31/12/2019 contre 215 KE au 31/12/2018.

L'épidémie du COVID 19 rend difficile l'exercice de prospective pour 2020. Néanmoins, Uti Group maintient son objectif de réaliser, en 2020, un chiffre d'affaires stable.