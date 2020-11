UTI Group : troisième trimestre mitigé

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2020, UTI Group publie un chiffre d'affaires de 4,14 ME contre 5,47 ME au troisième trimestre 2019. Ce niveau d'activité en retrait est lié à la crise sanitaire mondiale qui a généré un fort attentisme des clients depuis mars 2020. Toutefois, "un léger redressement s'amorce au troisième trimestre durant lequel le groupe a enregistré une baisse d'activité moins marquée qu'au deuxième trimestre 2020". Malgré un net recul de l'activité, le niveau de rentabilité du groupe s'inscrit en hausse par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette performance "illustre l'agilité du groupe qui est parvenu à adapter son organisation très rapidement et à mettre en oeuvre un plan d'économie pour limiter l'impact de la crise sur son niveau de rentabilité".

Au 30 septembre 2020, UTI Group enregistre ainsi un résultat opérationnel courant en hausse de 31% à 194 KE contre 148 KE au 30 septembre 2019. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le taux de marge opérationnelle ressort à 1,4% contre 0,8% à la même période de l'exercice précédent.

Compte tenu du contexte économique et sanitaire qui reste particulièrement incertain, UTI n'est aujourd'hui pas en mesure de quantifier précisément les effets de la crise sur son activité au dernier trimestre 2020. Néanmoins, le groupe dit disposer de "tous les atouts nécessaires pour profiter pleinement du redémarrage de l'activité".