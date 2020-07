UTI GROUP : résultats semestriels stabilisés

(Boursier.com) — La société de conseil et d'intégration des nouvelles technologies UTI GROUP a réalisé un chiffre d'affaires de 9,31 ME sur la première moitié de l'année, contre 12,52 ME au 1er semestre 2019, soit un recul de 26%. Cette baisse d'activité est principalement liée à la crise sanitaire de la COVID-19 qui a eu un impact significatif sur les activités du groupe dès le mois de mars et jusqu'à la fin du semestre.

Pour limiter l'impact économique de cette crise sans précédent, le Groupe annonce avoir immédiatement adapté son organisation, mis en oeuvre un plan d'économie et eu recours au dispositif d'activité partielle pour ses équipes. Grâce à ces économies et aux mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, UTI GROUP enregistre un résultat opérationnel courant de +64 KE au 30 juin 2020 contre +83 KE un an plus tôt. Sur la période, UTI GROUP est ainsi parvenu à maintenir son taux de marge opérationnelle courante à 0,7%, au même niveau que celui de l'an dernier.

Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -132 KE, le résultat net est de -125 KE au 1er semestre 2020 contre -111 KE au 1er semestre 2019.

Pour sécuriser ses développements et préparer la reprise d'activité dans les meilleures conditions, UTI GROUP a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 1,1 ME au cours du dernier trimestre. Les dettes financières du Groupe, hors dettes sur loyer, s'établissent ainsi à 2,21 ME au 30 juin 2020 contre 1,340 ME au 31 décembre 2019.

Compte tenu du contexte économique qui reste particulièrement incertain, UTI GROUP n'est aujourd'hui pas en mesure de quantifier précisément les effets de la crise sur son activité.