UTI Group : premier trimestre en retrait

(Boursier.com) — La crise sanitaire perturbe toujours l'activité d'UTI Group au 1er trimestre. Sur la période, le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 4,58 ME, en baisse de 12,1% par rapport au premier trimestre 2020 qui n'avait été affecté qu'à partir du mois de mars. L'entité parisienne est la plus impactée par la crise sanitaire avec une baisse d'activité de 18,3%, due principalement à un retard dans la reprise des investissements IT des grandes entreprises. En revanche, les entités du groupe implantées en province enregistrent un net rebond de leur activité, en particulier la filiale alsacienne dont le chiffre d'affaires trimestriel progresse de 29,3%.

Le repli d'activité s'accompagne d'une baisse du niveau de rentabilité, mais les efforts de rationalisation de coûts entrepris depuis deux ans et accélérés depuis le début de la crise lui permettent tout de même de maintenir un résultat opérationnel bénéficiaire. Le taux de marge opérationnelle courante s'établit à 0,9% au 1er trimestre 2021.

Dans un contexte de pandémie, il est difficile pour UTI Group d'indiquer des perspectives pour l'année 2021, son activité restant soumise à l'évolution de la situation sanitaire. Néanmoins, le groupe "dispose de fondamentaux solides et reste mobilisé pour profiter pleinement du redémarrage de l'activité", conclut UTI Group.