UTI Group : Le résultat opérationnel courant s'établit à +166 KE

(Boursier.com) — A l'issue de l'exercice 2022, le Groupe UTI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 21,31 ME, en progression de 19% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2021.

Ce niveau de croissance est principalement lié à la montée en puissance de l'activité de GROUPEMENT IT, filiale détenue à 100% par UTI GROUP, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,7 ME sur l'exercice 2022. Un an après son lancement, cette nouvelle filiale participe pleinement au développement de l'activité du Groupe et représente d'ores et déjà 13% du chiffre d'affaires. Les filiales implantées en province, qui génèrent 24% du chiffre d'affaires du Groupe au 31 décembre 2022, ont également participé à la bonne dynamique d'UTI GROUP avec une croissance de leur chiffre d'affaires de 25,9% sur l'exercice 2022.

La hausse du niveau d'activité a permis d'améliorer les ratios de rentabilité du groupe. Le résultat opérationnel courant d'UTI GROUP s'établit ainsi à +166 KE, contre -155 KE en 2021, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de +0,8% contre -0,9% un an plus tôt. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -105 KE, le résultat net atteint -114 KE au 31/12/2022 contre -330 KE au 31/12/2021.

A l'issue de l'exercice 2022, UTI GROUP a fortement amélioré sa situation financière. Le niveau de dettes financières totales du Groupe est en baisse de 17% à 3.618 KE et ses capitaux propres sont quasiment stables (-1%) à 3.948 KE au 31 décembre 2022, contre 4.029 KE un an plus tôt.

Ainsi, le ratio d'endettement net (dettes financières nettes / capitaux propres), hors impact IFRS 16 diminue, passant de 37,4% à 16,9%.

Perspectives 2023

Malgré les incertitudes économiques mondiales, et un fort attentisme des acteurs économiques, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 - 15 mai 2023.