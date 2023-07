UTI Group : La croissance de l'activité s'accompagne d'une forte amélioration de l'ensemble des ratios de rentabilité

(Boursier.com) — UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2023 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

Au 30 juin 2023, UTI GROUP réalise un chiffre d'affaires de 11,21 ME, contre 10,71 ME au 1er semestre 2022, soit une progression de 4,7% de son activité. Cette croissance est principalement liée à la poursuite du développement de l'activité de GROUPEMENT IT, filiale détenue à 100% par UTI GROUP, qui réalise un chiffre d'affaires de 1,65 ME sur le premier semestre 2023 en progression de 29% par rapport au premier semestre 2022. Deux ans seulement après son lancement, cette nouvelle filiale génère d'ores et déjà 15% du chiffre d'affaires du Groupe.

Les filiales implantées en province ont également participé à la bonne dynamique d'UTI GROUP avec une croissance de leur chiffre d'affaires de 10,5% sur le premier semestre 2023.

La croissance de l'activité du Groupe s'accompagne d'une forte amélioration de l'ensemble des ratios de rentabilité du Groupe. UTI GROUP enregistre ainsi un résultat opérationnel courant de 321 KE au 30 juin 2023, contre un résultat opérationnel courant de -60 KE au 30 juin 2022. Son résultat net atteint 143 KE à l'issue du premier semestre 2023 contre une perte de 284 KE lors du premier semestre de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2023, UTI GROUP a enregistré une dette de loyers à court et long terme de 1.866 KE. Elle s'inscrit en léger retrait sur le semestre puisqu'elle était de 2.020 KE au 31 décembre 2022.

Les dettes financières du Groupe, hors dettes sur loyer, s'établissent à 2.010 KE au 30 juin 2023 contre 1.598 KE au 31 décembre 2022. Le coût de l'endettement financier représente -81 KE, contre -56 KE au 30 juin 2022.

Enfin, à l'issue du premier semestre 2023, les capitaux propres d'UTI GROUP sont de 4.093 KE contre 3.948 KE au 31 décembre 2022.

Perspectives 2023

Malgré les incertitudes économiques mondiales, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle.

Prochaine communication : Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023, le 15 novembre 2023.