Uti Group : forte amélioration de la rentabilité opérationnelle courante

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uti Group monte de 1,7% ce mercredi à 0,60 euro, alors que le groupe a publié ce jour ses comptes consolidés au 31 décembre 2020. L'année a été marquée par la crise sanitaire du COVID19 qui a impacté directement les activités du groupe. A l'issue de l'exercice 2020, le Groupe réalise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 18,02 ME, en retrait de 23,29% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2019.

Sur l'ensemble de l'exercice, l'entité parisienne, qui représente 81% du chiffre d'affaires total du Groupe, enregistre un chiffre d'affaires de 14,62 ME, contre 19,39 ME un an plus tôt (-24,6%). L'activité des filiales implantées en province a suivi la même évolution passant de 4,10 ME à 3,40 ME (-17,04%) par rapport à l'exercice précédent.

Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle courante malgré la crise

Malgré le recul d'activité, le niveau de rentabilité du Groupe s'inscrit en nette hausse par rapport à l'exercice précédent. Cette performance illustre l'agilité du Groupe qui est parvenu à adapter son organisation dès le début de la crise sanitaire et mettre en oeuvre un plan d'économie ambitieux pour limiter l'impact de la crise sur son niveau de rentabilité.

A l'issue de l'exercice 2020, le résultat opérationnel courant d'UTI GROUP s'établit à 594 KE, contre 436 KE en 2019, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 3,3% contre 1,9% un an plus tôt. Le résultat opérationnel du Groupe s'inscrit ainsi à 594 KE, contre -564 KE l'an passé qui intégrait une provision pour dépréciation du goodwill de 1.000 KE. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -424 KE, le résultat net atteint 40 KE au 31/12/2020 contre -1.041 KE au 31/12/2019. En 2020, UTI Group a amélioré sa situation financière. Les capitaux propres du Groupe s'établissent à 4.383 KE au 31 décembre 2020, contre 4.346 KE un an plus tôt. Ainsi, le ratio d'endettement net (dettes financières nettes / capitaux propres), hors impact IFRS 16 diminue, passant de 25,2% à -8,3%.

Dans un contexte de pandémie liées au covid-19, il est difficile pour le management d'établir des perspectives pour l'année 2021, son activité restant soumise à l'évolution de la situation sanitaire et la mise en place de mesures de confinement. Néanmoins, le groupe dispose de fondamentaux solides qui lui permettent de prévoir une amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle en 2021.

La prochaine publication est prévue avec le chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, le 17 mai.