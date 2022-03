UTI Group : dans le rouge en 2021

(Boursier.com) — UTI Group annonce pour 2021 des comptes marqués par une stabilité du chiffre d'affaires et un léger déficit. A l'issue de l'exercice 2021, le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 17,95 ME en retrait de 0,4%. Sur l'ensemble de l'exercice, l'entité parisienne, qui représente 77% du chiffre d'affaires, enregistre un chiffre d'affaires de 13,84 ME (-5,3%). L'activité des filiales implantées en province enregistre en revanche une croissance de 20,7% à 4,11 ME. Les ratios de rentabilité du groupe sont en baisse. Le résultat opérationnel courant ressort à -155 KE contre 594 KE en 2020, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de -0,9% contre 3,3% un an plus tôt. Le résultat opérationnel s'affiche ainsi à -155 KE. Après prise en compte d'une charge d'impôt sur le résultat de -65 KE, le résultat net atteint -330 KE au 31/12/2021 contre 40 KE au 31/12/2020.

Les capitaux propres s'établissent à 4,03 ME au 31 décembre 2021. Le ratio d'endettement net (dettes financières nettes / capitaux propres), hors impact IFRS 16 augmente, passant de -8,3% à 37,4%. La trésorerie a permis de rembourser une partie des dettes à court terne générées au début de la pandémie au premier semestre 2020. Compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur son activité, il est difficile pour UTI d'établir des perspectives pour l'année 2022. Le groupe, "qui dispose de fondamentaux solides, prévoit néanmoins de se concentrer en 2022 sur l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle".