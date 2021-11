UTI Group : croissance de 5% au troisième trimestre

(Boursier.com) — Au troisième trimestre 2021, UTI Group réalise un chiffre d'affaires de 4,34 ME contre 4,14 ME au troisième trimestre 2020. Ce niveau d'activité, en hausse de 4,8% par rapport au troisième trimestre 2020, "confirme l'inflexion de tendance constatée par le Groupe au second trimestre 2021". Ce retour à la croissance est le fruit d'une forte dynamique commerciale en région où le groupe enregistre au 30 septembre 2021 une progression de 23,6% de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ces deux trimestres consécutifs de hausse permettent à UTI de compenser une grande partie de la baisse d'activité du premier trimestre 2021 et d'atteindre un chiffre d'affaires au 30 septembre 2021 de 13,38 ME contre 13,45 ME au 30 septembre 2020, soit un léger recul de -0,5%.

La croissance de l'activité du troisième trimestre 2021 permet d'améliorer les ratios de rentabilité au 30 septembre 2021 par rapport au 30 juin 2021. Après avoir enregistré un résultat opérationnel de -0,24 ME au 1er semestre 2021, le Groupe enregistre un résultat opérationnel de -0,01 ME au 30 septembre 2021. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2021, UTI enregistre un résultat opérationnel courant en diminution, qui s'établit à -10 KE contre 194 KE au 30 septembre 2020. Pour rappel, l'an passé le groupe avait eu recours à l'activité partielle au 30 septembre 2020 pour 443 KE contre 175 KE au 30 septembre 2021.

Malgré un contexte économique et sanitaire incertain et l'attentisme de certains donneurs d'ordre, UTI "devrait poursuivre sa dynamique de croissance et revenir à un niveau de rentabilité normatif au cours des prochains mois", indique le groupe.