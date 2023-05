UTI Group : croissance de 10% au premier trimestre

(Boursier.com) — UTI Group enregistre un chiffre d'affaires de 5,92 ME au premier trimestre, en croissance de 10% par rapport au premier trimestre 2022. L'ensemble des entités du groupe participent à cette performance et particulièrement Groupement IT, qui poursuit sa montée en puissance et dont l'activité progresse de 54,7% au premier trimestre 2023. Un peu plus d'un an après son lancement, cette filiale représente 14,2% du chiffre d'affaires du groupe. Les filiales implantées en province ont également participé à la bonne dynamique avec une croissance de leur chiffre d'affaires de 14,1% au premier trimestre 2023. La progression de l'activité s'accompagne d'une nette amélioration du niveau de rentabilité matérialisée par un quasi triplement du résultat opérationnel. Le taux de marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 2,9% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2023 contre 1,1% au 1er trimestre 2022.

Malgré le contexte économique, UTI "dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle", conclut le groupe.