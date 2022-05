UTI Group : bon démarrage de Groupement IT

(Boursier.com) — A l'issue du 1er trimestre 2022, UTI Group enregistre un chiffre d'affaires de 5,38 millions d'euros, en croissance de +17,5% par rapport au 1er trimestre 2021. L'ensemble des entités du groupe participent à cette performance et particulièrement les filiales du Groupe implantées en province. Leur activité a progressé de 1+8,6% sur la période.

Lancement réussi de l'activité Groupement IT

En 2021, UTI Group a créé Groupement IT, une filiale détenue à 100% lui permettant d'élargir son offre de services auprès des grands Groupes tant sur le plan fonctionnel et technologique que sur le plan géographique. Le démarrage de cette nouvelle filiale est prometteur. Il a permis au groupe de remporter des référencements stratégiques au sein de deux grandes entités françaises, et de participer à la croissance de l'activité en représentant 10% du chiffre d'affaires d'UTI Group au 1er trimestre 2022.

La progression de l'activité s'accompagne d'une amélioration du niveau de rentabilité du Groupe et lui permet de maintenir un résultat opérationnel bénéficiaire.

Le taux de marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 1,1% du chiffre d'affaires au 1er trimestre (0,9% au 1er trimestre 2021).

Perspectives

Malgré les incertitudes économiques mondiales, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2022 et l'amélioration de son niveau de marge opérationnelle.