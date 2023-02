UTI Group anticipe une amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle en 2023

(Boursier.com) — UTI Group, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie un chiffre d'affaires annuel consolidé de 21,35 millions d'euros au 31 décembre 2022, en progression de +19% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2021.

Après une année 2021 impacté par la pandémie de COVID19, la reprise d'activité, amorcée au 1er semestre, s'est poursuivie au second semestre. Le niveau de croissance enregistré est principalement lié à la montée en puissance de l'activité de Groupement IT, filiale détenue à 100% par UTI Group, qui réalise un chiffre d'affaires de 2,7 ME sur l'exercice 2022. Un an après son lancement, cette nouvelle filiale participe pleinement au développement de l'activité du Groupe et représente d'ores et déjà 13% du chiffre d'affaires.

Perspectives 2023

Malgré les incertitudes économiques mondiales, et un fort attentisme des acteurs économiques, le Groupe dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2023 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle.

En séance l'action UTI Group gagne 2,17% à 0,47 euro.