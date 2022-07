UTI Group : 18,6% de croissance

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, UTI Group réalise un chiffre d'affaires de 10,71 ME contre 9,03 ME au 1er semestre 2021, soit une progression de 18,6%. Cette forte croissance est principalement liée au démarrage de l'activité de Groupement IT, filiale détenue à 100% par UTI qui réalise un chiffre d'affaires de 1,28 ME sur le premier semestre 2022. Un an à peine après son lancement, cette nouvelle filiale a permis au groupe de remporter des référencements stratégiques auprès de grands comptes français et représente déjà 12% du chiffre d'affaires d'UTI au premier semestre 2022. Par ailleurs, les entités de province qui représentent 23,6% du chiffre d'affaires du groupe au 30 juin 2022 contre 22,8% au 30 juin 2021, ont également participé la croissance. Elles enregistrent une progression de leur chiffre d'affaires de 22,8% sur le premier semestre 2022.

La croissance de l'activité s'accompagne d'une amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle. UTI enregistre ainsi un résultat opérationnel courant de -60 KE au 30 juin 2022 contre un résultat opérationnel courant de -244 KE au 30 juin 2021. Après prise en compte de charges opérationnelles non courantes de 226 KE, le résultat net s'établit à -284 KE au 1er semestre 2022 contre -345 KE au 1er semestre 2021.

Malgré les incertitudes mondiales, le Groupe "dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2022 et l'amélioration de son niveau de marge opérationnelle", conclut UTI.