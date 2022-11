UTI Group : 14,5% de croissance au troisième trimestre

(Boursier.com) — UTI Group réalise au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 4,97 ME contre 4,34 ME au troisième trimestre 2021. Ce niveau d'activité, en hausse de 14,5%, "confirme l'inflexion de tendance constatée depuis le premier semestre 2022". Au 30 septembre 2022, et après 3 trimestres consécutifs de hausse, UTI enregistre un chiffre d'affaires de 15,68 ME contre 13,38 ME au 30 septembre 2021, soit une progression de 17,2%. Ce niveau de croissance est principalement lié à la montée en puissance de l'activité de Groupement IT, filiale détenue à 100% par UTI, qui réalise un chiffre d'affaires de 1,95 ME sur les neuf premiers mois de l'exercice. Un an après son lancement, cette nouvelle filiale participe pleinement au développement de l'activité et représente déjà 12% du chiffre d'affaires. Par ailleurs, les entités de province qui représentent 24% du chiffres d'affaires au 30 septembre 2022 contre 22,7% un an avant, ont également participé à la dynamique avec une croissance de 23,4% sur la période.

La croissance de l'activité du troisième trimestre 2022 s'accompagne d'une amélioration de la performance opérationnelle. Au 30 septembre 2022, le Groupe enregistre un résultat opérationnel courant de -0,06 ME contre -0,21 ME au 30 septembre 2022. Après prise en compte de charges opérationnelles exceptionnelles de 0,23 ME, le résultat net s'établit à -0,29 ME au 30 septembre 2022.

Malgré les incertitudes économiques mondiales, le groupe "dispose de fondamentaux solides lui permettant d'anticiper la poursuite de sa croissance en 2022 et l'amélioration de son niveau de rentabilité opérationnelle", conclut UTI.