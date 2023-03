US Steel grimpe à Wall Street, sur des prévisions solides

(Boursier.com) — US Steel, le géant américain de la sidérurgie, grimpe à Wall Street ce vendredi, sur des prévisions supérieures aux attentes. United States Steel Corporation a donc publié ses prévisions pour le premier trimestre 2023, évoquant un Ebitda ajusté d'environ 375 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté par action diluée du premier trimestre 2023 devrait se situer entre 0,58$ et 0,63$. "La dynamique continue de se développer sur le marché nord-américain des produits laminés plats", a commenté le DG du groupe, David B. Burritt. "Une solide performance en matière de sécurité et d'exploitation, l'amélioration de la saisie des commandes et notre concentration continue sur la conquête de parts de marché sur les marchés stratégiques se traduisent par des prévisions meilleures que prévu pour le premier trimestre. Nous prévoyons que ces tendances se poursuivront au deuxième trimestre compte tenu de l'allongement des délais de livraison et du flux des prix de vente plus élevés".

Burritt ajoute : "Nous sommes de plus en plus optimistes pour les performances de 2023. Notre carnet de commandes du segment des laminés plats reflète une amélioration de la demande de grande envergure. Le carnet de commandes de notre segment Mini Mill s'améliore également et sa structure de coûts continue de se normaliser, comme prévu, en absorbant une hausse prix des métaux achetés au début de la guerre en Ukraine. En Europe, la demande s'est améliorée et, conjuguée à notre concentration sur l'amélioration continue, nous avons constaté un retour positif de l'Ebitda en février. Dans le segment tubulaire, nous prévoyons un autre trimestre d'amélioration de la performance de l'Ebitda, car les prix des tubes sans soudure et les entrées de commandes restent sains au premier trimestre".

La société prévoit de réaliser environ 75 millions de dollars de rachats d'actions ordinaires au premier trimestre dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions existante de 500 millions de dollars.