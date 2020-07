US Bancorp : résultats meilleurs qu'anticipé

(Boursier.com) — US Bancorp dépasse aussi les attentes des analystes au deuxième trimestre. Sur la période, la banque de Minneapolis a dégagé un bénéfice net de 689 millions de dollars ou 41 cents par titre, contre 1,17 milliard de dollars et 72 cents par action un an avant. Le bénéfice par action ajusté ressort à 41 cents contre 30 cents de consensus. Les revenus ont atteint 5,8 milliards de dollars, en hausse de 0,3%, et contre 5,55 Mds$ de consensus. Très surveillées, les provisions pour créances douteuses s'établissent à 1,74 Md$ contre 1,66 Md$ attendu.

"Nos résultats du deuxième trimestre reflètent un environnement économique plus difficile que ce que nous avons connu depuis un certain temps. Cependant, notre gamme diversifiée d'activités a permis une croissance saine des revenus, les dépenses sont restées pratiquement stables et les positions de capital et de liquidité restent solides en fin de trimestre... Bien qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, je suis confiant dans notre capacité à conduire le changement, à faire la différence et à créer de la valeur pour tous nos parties", affirme Andy Cecere, le directeur général de l'établissement.

Le titre gagne plus de 3% en pré-séance suite à ces annonces.