US Bancorp publie des résultats conformes aux attentes à Wall Street

(Boursier.com) — US Bancorp a annoncé ce jour des bénéfices trimestriels conformes aux attentes de marché, réalisant un bénéfice ajusté par action de 1,12$ et un bpa net de 84 cents. Les revenus se sont établis à 7,2 milliards de dollars. Le consensus était de 1,12$ de bénéfice ajusté par action pour 7,15 milliards de dollars de revenus. Les dépôts totaux moyens sur la période ont représenté 497 milliards de dollars, contre un peu plus de 500 milliards de dollars de consensus. Les crédits totaux moyens ont été de 389 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de marché.