US Bancorp fait (bien) mieux que prévu

US Bancorp fait (bien) mieux que prévu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — US Bancorp, l'établissement bancaire américain, a annoncé pour son second trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 1,28$ et des revenus totalisant 5,78 milliards de dollars. Le consensus était de 1,14$ de bpa ajusté pour 5,62 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net consolidé est ressorti à 1,98 milliard de dollars. Le CEO de la banque estime que les positions de liquidités et de capitaux restent solides.